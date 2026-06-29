Ataque a tiros em fan zone da Copa mata uma pessoa na Califórnia

247 - Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida após um ataque a tiros registrado na madrugada desta segunda-feira (29) em San Jose, na Califórnia, em uma área de entretenimento que vinha funcionando como ponto de encontro de torcedores durante a Copa do Mundo.

Segundo informações da Reuters, o tiroteio ocorreu na San Pedro Square, local conhecido por reunir grandes públicos em bares e espaços abertos, e que estava entre os pontos da região da Baía de São Francisco usados para transmissões de partidas do torneio em telões.

De acordo com a polícia de San Jose, não havia jogo da Copa sendo exibido no momento dos disparos. A partida mais recente do torneio havia terminado no domingo (28), por volta das 14h no horário local, 18h no horário de Brasília.

Em publicação na rede social X, a polícia informou que uma das vítimas morreu ainda no local, enquanto a outra foi levada a um hospital da região em estado grave.

“Uma vítima foi declarada morta no local. A segunda foi levada a um hospital da região com ferimentos que colocam sua vida em risco”, informou a polícia de San Jose.

As autoridades passaram a tratar o caso como homicídio e isolaram ruas próximas ao local do ataque. “Este caso está sendo investigado como homicídio. Diversas ruas ao redor da área estão interditadas”, acrescentou a corporação.

A San Pedro Square é uma das áreas mais movimentadas de San Jose e vinha recebendo torcedores durante a Copa do Mundo. A região da Baía de São Francisco já sediou cinco partidas do torneio até o momento, incluindo um jogo da fase eliminatória entre Bósnia e Estados Unidos, disputado na quarta-feira.

Um jornalista da Reuters que estava no local relatou ter visto forte presença policial, várias viaturas e uma pessoa em uma maca, parcialmente coberta por um lençol branco, sendo retirada da área por agentes uniformizados. Após o ataque, o entorno foi isolado e a maior parte dos bares próximos fechou as portas.

Uma segurança que presenciou parte da cena, mas pediu para não ser identificada por não estar autorizada a falar com a imprensa, afirmou ter visto uma das vítimas feridas.

“A pessoa ainda gemia e se contorcia. Havia sangue ao redor do pescoço e da parte superior das costas”, disse. “A polícia conversava com os seguranças e com algumas testemunhas.”

A região da Baía de São Francisco conta com dezenas de fan zones montadas para acompanhar a Copa do Mundo. Até o momento, as informações divulgadas não indicam a prisão de suspeitos nem esclarecem a motivação do ataque.

O caso ocorre em meio ao reforço de segurança em eventos públicos ligados à Copa, que tem atraído grandes multidões em cidades dos Estados Unidos, um dos países-sede do torneio.