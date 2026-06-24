Brasil vai vencendo a Escócia no segundo tempo com dois gols de Vinícius Júnior
Camisa 7 marca duas vezes ainda no primeiro tempo em Miami e deixa seleção perto da liderança do Grupo C
247 - O Brasil vai vencendo a Escócia por 2 a 0 no segundo tempo, nesta quarta-feira (24), no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Com dois gols de Vinícius Júnior ainda na etapa inicial, a seleção brasileira encaminha a liderança da chave.
O resultado parcial mantém o Brasil na primeira colocação do grupo. Neste cenário, a equipe comandada por Carlo Ancelotti passa a aguardar o vice-líder do Grupo F, que pode ser Países Baixos, Japão ou Suécia, na próxima fase do Mundial.
A partida começou com a Escócia tentando controlar a posse de bola na intermediária, mas o Brasil foi mais efetivo quando acelerou no campo ofensivo. A seleção encontrou espaços principalmente pelos lados e passou a pressionar a saída de bola escocesa.
O primeiro gol saiu aos 7 minutos do primeiro tempo. Scott McKenna foi pressionado por Rayan Vitor, que recuperou a bola e acionou Vinícius Júnior em condição clara de finalização. O atacante brasileiro driblou o goleiro Angus Gunn e mandou para a rede, abrindo o placar no Hard Rock Stadium.
Aos 22 minutos, Vinícius Júnior voltou a balançar as redes após pressionar Jack Hendry e finalizar na saída de Gunn. O lance, porém, foi revisado pelo VAR. O árbitro César Ramos foi chamado ao monitor e anulou o gol ao interpretar falta do camisa 7 brasileiro no momento do desarme.
Mesmo com o gol anulado, a equipe brasileira manteve o domínio das principais ações ofensivas. Rayan Vitor finalizou com perigo perto da entrada da área, Matheus Cunha arriscou de fora, e Vinícius Júnior voltou a incomodar a defesa escocesa em jogadas individuais.
A Escócia teve dificuldades para transformar a posse de bola em chances claras. Uma das melhores oportunidades veio em bola levantada por Kieran Tierney para Scott McTominay, que cabeceou e obrigou Alisson Becker a fazer boa defesa.
O segundo gol brasileiro saiu aos 47 minutos do primeiro tempo. Após disputa pela bola na intermediária, Bruno Guimarães levantou pela direita, no segundo pau, e Vinícius Júnior apareceu com liberdade para cabecear ao fundo da rede. Com o lance, o Brasil ampliou para 2 a 0 e reforçou o protagonismo do atacante na partida.
Antes do intervalo, a seleção ainda teve chances de aumentar a vantagem. Rayan Vitor ficou cara a cara com Gunn, mas finalizou em cima do goleiro, que mandou para escanteio. Matheus Cunha também quase marcou após desvio na pequena área, mas Lewis Ferguson salvou sobre a linha.
Ao fim do primeiro tempo, o Brasil somava nove finalizações contra duas da Escócia. A equipe brasileira também apresentava alta precisão nos passes e conseguia alternar momentos de pressão com períodos de controle, valorizando a vantagem construída.
Na volta para o segundo tempo, o Brasil iniciou a etapa final com a bola dominada no meio-campo e voltou a levar perigo rapidamente. Lucas Paquetá encontrou Vinícius Júnior em velocidade, mas o atacante finalizou desequilibrado, e Angus Gunn fez boa intervenção para impedir o terceiro gol brasileiro.
O placar parcial também mexe diretamente com os cenários de classificação. A Escócia, com três pontos, aparece momentaneamente entre os melhores terceiros colocados, mas ainda pode depender de resultados de outros grupos para confirmar vaga no mata-mata.
Caso avance, a seleção escocesa pode enfrentar México ou Alemanha, já classificados, ou ainda o líder do Grupo I, que pode ser França ou Noruega, de acordo com a combinação dos resultados.