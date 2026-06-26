Casa Branca revela novo passaporte dos EUA com imagem de Trump

247 - A Casa Branca revelou nesta sexta-feira (26) um novo modelo de passaporte dos EUA com imagem de Trump, em uma edição comemorativa criada para marcar os 250 anos da independência norte-americana. O documento especial terá tiragem limitada e reúne referências visuais à Declaração de Independência.

O presidente Donald Trump divulgou a imagem do passaporte em uma publicação na rede Truth Social. “O novo passaporte dos EUA, que diz: ‘Bem-vindo, mas comporte-se!’”, escreveu Trump ao apresentar a amostra do documento.

A página exibida pelo presidente traz uma ilustração de Trump em destaque sobre a mesa Resolute, usada no Salão Oval da Casa Branca. Ao fundo, aparece o texto original da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Na parte inferior da página, há ainda a assinatura do presidente.

Na página oposta, o modelo traz a obra “A Declaração de Independência”, de John Trumbull, pintura histórica associada à fundação dos Estados Unidos. A imagem de Trump usada no documento parece ter sido baseada no retrato do presidente exposto na National Portrait Gallery, do Smithsonian, em Washington.

A Casa Branca também publicou, na rede X, uma imagem com a mesma representação divulgada por Trump, acompanhada da legenda: “Novo passaporte dos EUA para comemorar os 250 anos da América”.

O modelo apresentado nesta sexta-feira (26) é diferente das versões divulgadas anteriormente pelo Departamento de Estado, que traziam outra imagem do presidente. Questionada sobre se a nova arte será a versão oficial dos passaportes comemorativos, a Casa Branca encaminhou as perguntas ao Departamento de Estado.

O passaporte comemorativo foi anunciado em abril como parte das celebrações pelos 250 anos dos Estados Unidos. Na ocasião, o governo apresentou o documento como uma edição limitada, com arte personalizada e imagens especiais nas capas frontal, traseira e internas.

Segundo um funcionário ouvido na época, o novo passaporte “será o passaporte padrão da Agência de Passaportes de Washington quando estiver disponível” para cidadãos que renovarem o documento presencialmente naquela unidade. “Opções online ou outras localidades manterão o desenho atual do passaporte”, afirmou.

Atualmente, a parte interna da capa frontal dos passaportes norte-americanos traz uma imagem da pintura de Percy Moran sobre Francis Scott Key na manhã seguinte ao bombardeio de Fort McHenry, episódio que inspirou o texto que se tornaria o hino nacional dos Estados Unidos. Trechos do hino também aparecem impressos no documento.