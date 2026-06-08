Éderson chega aos EUA e treina com Seleção antes da estreia na Copa do Mundo

247 - O meio-campista Éderson, da Atalanta, chegou à concentração da Seleção Brasileira nos Estados Unidos nesta segunda-feira (8) e participou de seu primeiro treinamento com o grupo. Convocado após o corte do lateral Wesley, o jogador foi integrado às atividades da equipe comandada por Carlo Ancelotti. As informações são do Metrópoles.

Logo após desembarcar, Éderson foi recebido pelo treinador italiano e treinou com os demais atletas da Seleção. Durante a atividade, o jogador participou do aquecimento ao lado dos companheiros. A movimentação foi acompanhada pela imprensa presente no local.

A única ausência em campo foi Neymar. De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o atacante apresentou evolução no processo de recuperação da lesão na panturrilha.

Segundo a entidade, os exames realizados confirmaram os parâmetros previstos pelo departamento médico da Seleção Brasileira. Apesar da melhora, o camisa 10 do Santos continua sem condições de atuar.

Neymar não entra em campo desde 17 de maio, quando participou da derrota do Santos para o Coritiba. Com a chegada de Éderson, a expectativa é que o meio-campista esteja disponível para a estreia da Seleção Brasileira no sábado (13), diante do Marrocos. Já Neymar ainda não tem previsão de retorno aos gramados.