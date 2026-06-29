Endrick revela surpresa ao entrar em vitória do Brasil sobre o Japão

247 - O atacante da seleção brasileira, Endrick, revelou que não esperava ser acionado por Carlo Ancelotti já no intervalo da vitória do Brasil sobre o Japão por 2 a 1, nesta segunda-feira (29), pela Copa do Mundo. O jogador de 19 anos entrou no lugar de Lucas Paquetá, que deixou a partida após sentir uma lesão, e participou da construção do gol da virada, marcado por Gabriel Martinelli.

Surpreso com a oportunidade em um momento decisivo, Endrick afirmou ao SBT que a entrada ocorreu em um contexto inesperado, mas ressaltou a importância de os reservas permanecerem preparados para ajudar a seleção quando forem chamados.

"Infelizmente tivemos o Paquetá que sentiu, e ali eu pude entrar no lugar dele. Agradeço muito a Deus por esse momento, é um momento onde realmente não esperava. Não esperava entrar assim, no intervalo de uma Copa do Mundo, para poder ajudar a seleção. A força vem também do banco, porque a gente está ali no banco olhando louco para entrar e ajudar a seleção, porque é isso que a gente tem que fazer aqui", disse Endrick.

A mudança feita por Ancelotti alterou a dinâmica ofensiva da seleção brasileira. Com Endrick em campo, o Brasil passou a ter mais presença na área e aumentou a pressão sobre a defesa japonesa, em uma tentativa de acelerar a reação no segundo tempo.

A equipe brasileira havia encontrado dificuldades para superar o Japão, mas conseguiu responder após o intervalo. A participação de Endrick na jogada que terminou no gol de Gabriel Martinelli reforçou o peso da substituição em uma partida definida nos detalhes.

A entrada do jovem atacante também evidenciou a importância do banco de reservas em jogos de alta exigência. Ao comentar o lance e a oportunidade recebida, Endrick destacou que os jogadores fora do time titular acompanham a partida atentos e prontos para contribuir.

Para Endrick, a vitória diante do Japão marcou um momento especial na trajetória pela seleção: a chance de entrar em uma Copa do Mundo em uma circunstância inesperada e ajudar o Brasil a construir uma virada importante.