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      Equador desafia Alemanha por sobrevida na Copa em último duelo do Grupo E; confira onde assistir

      Partida no MetLife Stadium define as últimas chances equatorianas no Grupo E, enquanto alemães já entram classificados

      Equador desafia Alemanha por sobrevida na Copa em último duelo do Grupo E; confira onde assistir (Foto: Reuters)
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      247 - Equador e Alemanha se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 17h, pelo horário de Brasília, no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos, pela última rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão da Globo, ge TV, SporTV e CazéTV.

      O duelo coloca frente a frente uma seleção equatoriana pressionada pela necessidade de vencer e uma Alemanha em situação confortável, já classificada para a próxima fase e com a liderança da chave assegurada após duas vitórias nas duas primeiras rodadas.

      O Equador chega ao confronto com apenas um ponto conquistado e ainda sem ter balançado as redes no torneio. Para seguir com chances de avançar, a equipe precisa derrotar os alemães e torcer por uma combinação favorável de resultados no encerramento do grupo.

      A principal esperança ofensiva equatoriana é Enner Valencia, referência técnica e goleador histórico da seleção. O atacante tenta encerrar o jejum justamente no jogo mais importante da equipe na fase de grupos, em uma partida que pode definir a permanência ou a eliminação do Equador na Copa.

      Do outro lado, a Alemanha entra em campo com menos pressão. A seleção europeia venceu seus dois compromissos anteriores, garantiu vaga nas oitavas de final e já não pode ser alcançada na liderança do Grupo E. Com isso, o técnico alemão pode administrar o elenco, embora o jogo mantenha peso competitivo pela busca de ritmo e regularidade antes do mata-mata.

      A partida também terá atenção especial pelo contraste entre urgência e tranquilidade. Enquanto o Equador precisa transformar a necessidade de vitória em eficiência ofensiva, a Alemanha tenta confirmar a boa campanha e chegar à fase eliminatória sem desgaste excessivo.

      Ficha do jogo

      Equador x Alemanha.

      Competição: Copa do Mundo de 2026.

      Data e horário: quinta-feira (25), às 17h, pelo horário de Brasília.

      Local: MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos.

      Transmissão: Globo, ge TV, SporTV e CazéTV.

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