Equador desafia Alemanha por sobrevida na Copa em último duelo do Grupo E; confira onde assistir

247 - Equador e Alemanha se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 17h, pelo horário de Brasília, no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos, pela última rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão da Globo, ge TV, SporTV e CazéTV.

O duelo coloca frente a frente uma seleção equatoriana pressionada pela necessidade de vencer e uma Alemanha em situação confortável, já classificada para a próxima fase e com a liderança da chave assegurada após duas vitórias nas duas primeiras rodadas.

O Equador chega ao confronto com apenas um ponto conquistado e ainda sem ter balançado as redes no torneio. Para seguir com chances de avançar, a equipe precisa derrotar os alemães e torcer por uma combinação favorável de resultados no encerramento do grupo.

A principal esperança ofensiva equatoriana é Enner Valencia, referência técnica e goleador histórico da seleção. O atacante tenta encerrar o jejum justamente no jogo mais importante da equipe na fase de grupos, em uma partida que pode definir a permanência ou a eliminação do Equador na Copa.

Do outro lado, a Alemanha entra em campo com menos pressão. A seleção europeia venceu seus dois compromissos anteriores, garantiu vaga nas oitavas de final e já não pode ser alcançada na liderança do Grupo E. Com isso, o técnico alemão pode administrar o elenco, embora o jogo mantenha peso competitivo pela busca de ritmo e regularidade antes do mata-mata.

A partida também terá atenção especial pelo contraste entre urgência e tranquilidade. Enquanto o Equador precisa transformar a necessidade de vitória em eficiência ofensiva, a Alemanha tenta confirmar a boa campanha e chegar à fase eliminatória sem desgaste excessivo.

Ficha do jogo

Equador x Alemanha.

Competição: Copa do Mundo de 2026.

Data e horário: quinta-feira (25), às 17h, pelo horário de Brasília.

Local: MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos.

Transmissão: Globo, ge TV, SporTV e CazéTV.