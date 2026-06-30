França domina a Suécia com dois de Mbappé e avança na Copa
Atacante decide no MetLife Stadium, chega mais perto de Messi em gols de Copa e comanda vitória francesa por 3 a 0
247 - A França confirmou seu favoritismo e avançou na Copa do Mundo de 2026 ao vencer a Suécia por 3 a 0 nesta terça-feira (30), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pelas oitavas de final. Kylian Mbappé foi o grande nome da partida, marcou duas vezes e comandou a classificação da seleção dirigida por Didier Deschamps.
A equipe francesa construiu a vitória com autoridade, controlou o ritmo do jogo e praticamente não deu espaços à Suécia, que só conseguiu chegar com perigo nos minutos finais. Bradley Barcola também marcou para os franceses, ampliando a vantagem no início da etapa final.
A partida começou com a França impondo maior presença ofensiva e usando a velocidade de Mbappé, Dembélé, Olise e Barcola para pressionar a defesa sueca. A Suécia, comandada por Graham Potter, tentou resistir com linhas compactas, mas encontrou dificuldades para acionar seus principais atacantes, Alexander Isak e Viktor Gyökeres.
O primeiro gol saiu aos 45 minutos do primeiro tempo. Mbappé aproveitou a chance francesa antes do intervalo e colocou a seleção europeia em vantagem, abrindo caminho para uma classificação que se desenhou com mais tranquilidade na segunda etapa.
Logo aos 7 minutos do segundo tempo, Barcola ampliou para 2 a 0 e aumentou o controle francês sobre o confronto. A Suécia, obrigada a se lançar mais ao ataque, passou a oferecer espaços, enquanto a França administrava a posse de bola e buscava acelerar quando encontrava campo livre.
Aos 28 minutos da etapa final, Mbappé voltou a aparecer para marcar o terceiro gol francês e fechar a vitória por 3 a 0. Com a atuação decisiva, o atacante manteve sua trajetória de destaque em Copas do Mundo e seguiu na perseguição aos maiores artilheiros da história do torneio, entre eles Lionel Messi.
A Suécia teve sua melhor oportunidade apenas aos 43 minutos do segundo tempo. Gyökeres recebeu em condição favorável, ficou frente a frente com Mike Maignan, mas o goleiro francês saltou no canto e evitou o gol de honra sueco.
Didier Deschamps mandou a França a campo com Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano e Digne; Tchouaméni, Rabiot e Barcola; Mbappé, Dembélé e Olise. Ao longo da partida, entraram Gusto, Théo Hernández, Mateta, Doué e Cherki.
A Suécia começou com Zetterstrom; Lagerbielke, Lindelof, Svensson e Gudmudsson; Ayari, Stroud e Bergvall; Elanga, Isak e Gyökeres. Graham Potter também acionou Svanberg, Nygren, Ali, Zeneli e Nilsson durante o confronto.
Ficha técnica
França 3 x 0 Suécia Competição: Copa do Mundo de 2026, oitavas de final Data: terça-feira (30) Local: MetLife Stadium, Nova Jersey, Estados Unidos Horário: 18h, de Brasília Árbitro: Danny Makkelie, da Holanda
Gols: Mbappé, aos 45 minutos do primeiro tempo; Barcola, aos 7 minutos do segundo tempo; Mbappé, aos 28 minutos do segundo tempo
França: Maignan; Koundé (Gusto), Saliba, Upamecano, Digne (Théo Hernández); Tchouaméni, Rabiot, Barcola; Mbappé (Mateta), Dembélé (Doué), Olise (Cherki). Técnico: Didier Deschamps
Suécia: Zetterstrom; Lagerbielke, Lindelof, Svensson (Svanberg), Gudmudsson; Ayari (Nygren), Stroud (Ali), Bergvall (Zeneli); Elanga, Isak (Nilsson), Gyökeres. Técnico: Graham Potter