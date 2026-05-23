Irã deve treinar no México para evitar entraves de visto na Copa

247 - A seleção do Irã deve estabelecer sua base de treinos em Tijuana, no México, antes e durante a Copa do Mundo de 2026, em uma tentativa de reduzir preocupações ligadas a vistos e deslocamentos. A equipe, no entanto, seguirá disputando suas partidas nos Estados Unidos, com jogos previstos em Los Angeles e Seattle.

Segundo o presidente da Federação de Futebol do Irã, Mehdi Taj, a entidade recebeu autorização da Fifa para utilizar a cidade mexicana como centro de treinamento durante o Mundial. Procurada pela reportagem, a Fifa não se manifestou.

Taj afirmou que a escolha por Tijuana tem relação direta com a logística de entrada da delegação iraniana na América do Norte e com possíveis dificuldades burocráticas envolvendo documentação.

“Com essa mudança, questões relacionadas a vistos e assuntos similares deixarão de ser uma preocupação e serão em grande parte resolvidas, já que a seleção iraniana entrará pelo México”, disse Mehdi Taj.

Embora a base fique em território mexicano, o Irã terá de se deslocar para os Estados Unidos em dias de jogos. A federação iraniana sustenta que a estratégia não comprometerá a preparação da equipe nem a logística para as partidas da fase de grupos.

“Estabeleceremos nosso centro de treinamento em Tijuana, que fica perto do Oceano Pacífico e na fronteira entre o México e os Estados Unidos, mas em território mexicano. O contrato será finalizado e não há problemas, pois já foi aprovado pela Fifa”, afirmou Taj.

A seleção iraniana está atualmente em período de treinamento na Turquia, onde fará dois amistosos antes da viagem para a América do Norte. O primeiro será contra a Gâmbia, na sexta-feira (29). O segundo está marcado para 4 de junho, diante do Mali. A chegada ao México está prevista para 5 de junho.

O Irã está no Grupo G da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia. A estreia será em 15 de junho, contra a seleção neozelandesa, em Los Angeles. Em 21 de junho, a equipe volta a jogar na mesma cidade, desta vez contra a Bélgica. O encerramento da fase de grupos será em 27 de junho, diante do Egito, em Seattle.

A definição da base em Tijuana ocorre em meio às discussões logísticas para o Mundial de 2026, que será realizado em três países: Estados Unidos, México e Canadá. No caso iraniano, a federação aposta na proximidade entre Tijuana e a fronteira norte-americana para manter a rotina de preparação sem alterar os locais oficiais dos jogos.