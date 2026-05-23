Irã deve treinar no México para evitar entraves de visto na Copa
Federação iraniana afirma ter aval da Fifa para usar Tijuana como base, embora jogos da seleção sigam marcados para os Estados Unidos
247 - A seleção do Irã deve estabelecer sua base de treinos em Tijuana, no México, antes e durante a Copa do Mundo de 2026, em uma tentativa de reduzir preocupações ligadas a vistos e deslocamentos. A equipe, no entanto, seguirá disputando suas partidas nos Estados Unidos, com jogos previstos em Los Angeles e Seattle.
Segundo o presidente da Federação de Futebol do Irã, Mehdi Taj, a entidade recebeu autorização da Fifa para utilizar a cidade mexicana como centro de treinamento durante o Mundial. Procurada pela reportagem, a Fifa não se manifestou.
Taj afirmou que a escolha por Tijuana tem relação direta com a logística de entrada da delegação iraniana na América do Norte e com possíveis dificuldades burocráticas envolvendo documentação.
“Com essa mudança, questões relacionadas a vistos e assuntos similares deixarão de ser uma preocupação e serão em grande parte resolvidas, já que a seleção iraniana entrará pelo México”, disse Mehdi Taj.
Embora a base fique em território mexicano, o Irã terá de se deslocar para os Estados Unidos em dias de jogos. A federação iraniana sustenta que a estratégia não comprometerá a preparação da equipe nem a logística para as partidas da fase de grupos.
“Estabeleceremos nosso centro de treinamento em Tijuana, que fica perto do Oceano Pacífico e na fronteira entre o México e os Estados Unidos, mas em território mexicano. O contrato será finalizado e não há problemas, pois já foi aprovado pela Fifa”, afirmou Taj.
A seleção iraniana está atualmente em período de treinamento na Turquia, onde fará dois amistosos antes da viagem para a América do Norte. O primeiro será contra a Gâmbia, na sexta-feira (29). O segundo está marcado para 4 de junho, diante do Mali. A chegada ao México está prevista para 5 de junho.
O Irã está no Grupo G da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia. A estreia será em 15 de junho, contra a seleção neozelandesa, em Los Angeles. Em 21 de junho, a equipe volta a jogar na mesma cidade, desta vez contra a Bélgica. O encerramento da fase de grupos será em 27 de junho, diante do Egito, em Seattle.
A definição da base em Tijuana ocorre em meio às discussões logísticas para o Mundial de 2026, que será realizado em três países: Estados Unidos, México e Canadá. No caso iraniano, a federação aposta na proximidade entre Tijuana e a fronteira norte-americana para manter a rotina de preparação sem alterar os locais oficiais dos jogos.