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      Japão e Suécia duelam por classificação e melhor posição no Grupo F da Copa

      Seleções se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h, em Arlington, com transmissão na TV aberta, fechada e streaming

      Daichi Kamada celebra gol do Japão sobre a Tunísia na Copa do Mundo (Foto: Reuters)
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      247 - Japão e Suécia entram em campo nesta quinta-feira (25), às 20h, no AT&T Stadium, em Arlington, nos Estados Unidos, em confronto decisivo pelo Grupo F da Copa do Mundo de 2026. As informações são do UOL.

      A seleção japonesa chega à partida em situação mais confortável na chave: joga pelo empate para avançar e ainda pode terminar na liderança do grupo, dependendo de um tropeço da Holanda. A equipe busca confirmar a classificação e definir sua posição final na primeira fase.

      Do outro lado, a Suécia tenta reagir após sofrer uma goleada para a Holanda. Mesmo ocupando a terceira colocação do Grupo F, os europeus ainda têm chance de assumir a liderança da chave, desde que vençam o Japão e contem com um resultado negativo dos holandeses.

      O duelo terá ampla cobertura para o público brasileiro. A transmissão de Japão x Suécia será feita por Globo, SBT, NSports, Sportv e CazéTV.

      A partida reúne duas seleções ainda com objetivos importantes na rodada final do grupo. Enquanto o Japão tenta administrar a vantagem conquistada até aqui, a Suécia depende de uma vitória para seguir com possibilidades de melhorar sua situação na Copa do Mundo.

      Ficha do jogo

      Jogo: Japão x Suécia.

      Competição: Copa do Mundo de 2026.

      Data: quinta-feira (25).

      Horário: 20h, de Brasília.

      Local: AT&T Stadium, em Arlington, Estados Unidos.

      Transmissão: Globo, SBT, NSports, Sportv e CazéTV.

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