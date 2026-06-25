Japão e Suécia duelam por classificação e melhor posição no Grupo F da Copa

247 - Japão e Suécia entram em campo nesta quinta-feira (25), às 20h, no AT&T Stadium, em Arlington, nos Estados Unidos, em confronto decisivo pelo Grupo F da Copa do Mundo de 2026. As informações são do UOL.

A seleção japonesa chega à partida em situação mais confortável na chave: joga pelo empate para avançar e ainda pode terminar na liderança do grupo, dependendo de um tropeço da Holanda. A equipe busca confirmar a classificação e definir sua posição final na primeira fase.

Do outro lado, a Suécia tenta reagir após sofrer uma goleada para a Holanda. Mesmo ocupando a terceira colocação do Grupo F, os europeus ainda têm chance de assumir a liderança da chave, desde que vençam o Japão e contem com um resultado negativo dos holandeses.

O duelo terá ampla cobertura para o público brasileiro. A transmissão de Japão x Suécia será feita por Globo, SBT, NSports, Sportv e CazéTV.

A partida reúne duas seleções ainda com objetivos importantes na rodada final do grupo. Enquanto o Japão tenta administrar a vantagem conquistada até aqui, a Suécia depende de uma vitória para seguir com possibilidades de melhorar sua situação na Copa do Mundo.

Ficha do jogo

Jogo: Japão x Suécia.

Competição: Copa do Mundo de 2026.

Data: quinta-feira (25).

Horário: 20h, de Brasília.

Local: AT&T Stadium, em Arlington, Estados Unidos.

Transmissão: Globo, SBT, NSports, Sportv e CazéTV.