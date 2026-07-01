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Lula prevê vitória do Brasil por 3 a 0 contra a Noruega

Presidente elogia Ancelotti por manter Casemiro em campo na virada sobre o Japão e projeta avanço da seleção nas oitavas

Conteúdo postado por:Publicado em 30 de junho de 2026 às 22:54Apoie o 247
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Luiz Inácio Lula da Silva
Luiz Inácio Lula da SilvaCrédito: Ricardo Stuckert/PR
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247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira (30) que acredita em uma vitória do Brasil por 3 a 0 sobre a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A declaração foi feita no Palácio do Planalto, após Lula ser questionado sobre seu palpite para o próximo jogo da seleção brasileira.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrentará a Noruega no domingo (5), depois de garantir vaga nas oitavas com uma vitória de virada por 2 a 1 sobre o Japão no domingo (29). A seleção norueguesa confirmou sua classificação nesta terça-feira (30), ao derrotar a Costa do Marfim.

Ao comentar o confronto decisivo, Lula apostou em um placar elástico para a seleção brasileira. “O Brasil vai ganhar da Noruega de 3×0”, afirmou o presidente.

Durante evento sobre o Plano Safra da agricultura familiar, Lula também citou a partida contra o Japão e elogiou a decisão de Ancelotti de manter Casemiro em campo. O volante marcou o gol de empate do Brasil, que havia saído atrás no placar antes de conseguir a virada.

O presidente relatou que assistiu ao jogo com outras pessoas e que, após o gol japonês, ouviu pedidos para que Casemiro fosse substituído. Lula disse que o episódio mostrou como é fácil opinar durante uma partida.

“Ontem, eu estava vendo o jogo do Brasil com Japão, eu estava com medo. Quando Japão fez 1 a 0, eu fiquei pensando ‘é agora’. Todo mundo que estava comigo vendo o jogo estava dizendo ‘tira Casemiro, tira Casemiro’, eu também estava naquela, ai eu aprendi que é muito fácil a gente dar palpite. Agora eu quero agradecer ao Ancelotti por não ter tirado o Casemiro porque ele voltou e fez um gol”, disse Lula.

A permanência de Casemiro foi determinante para a reação brasileira. Com o gol do volante e a virada sobre o Japão, o Brasil avançou à fase eliminatória e agora se prepara para enfrentar uma Noruega que chega embalada pela classificação sobre a Costa do Marfim.

O duelo de domingo (5) definirá quem seguirá para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

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