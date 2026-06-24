Marquinhos vê Brasil mais pronto para duelo contra a Escócia

247 - O zagueiro da seleção brasileira Marquinhos afirmou que o Brasil chega mais preparado para enfrentar a Escócia, nesta quarta-feira (24), às 19h, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos. Capitão da equipe, ele disse que o grupo evoluiu após os dois primeiros jogos da Copa do Mundo e encara a partida como decisiva, mesmo sem se tratar de um confronto eliminatório.

Na chegada da delegação brasileira ao estádio, Marquinhos avaliou o momento da seleção e destacou que o time está em condição melhor do que na estreia, quando empatou por 1 a 1 com Marrocos.

“Tivemos esses dois primeiros jogos, hoje é o terceiro, então o time vem mais preparado do que a gente estava no primeiro jogo. Sabemos que não é jogo de mata-mata, mas agora, daqui para frente, é só final que a gente vai jogar”, disse Marquinhos à TV Globo.

O capitão afirmou que a seleção precisa manter atenção máxima aos detalhes, fator que, segundo ele, tem sido determinante tanto em Copas anteriores quanto na atual edição do torneio.

“Então são jogos decisivos, que vão ser decididos nos detalhes, principalmente. A gente viu as outras Copas e nessa também que os detalhes são muito importantes”, declarou.

Marquinhos também ressaltou que o elenco chega tranquilo e mentalmente equilibrado para buscar uma boa atuação contra os escoceses.

“Então estamos focando nisso, estamos tranquilos, mentalmente bem, para que a gente possa fazer um grande jogo”, completou.

O confronto diante da Escócia será o terceiro compromisso do Brasil na competição. Após o empate na estreia, a seleção tenta demonstrar em campo a evolução citada por seu capitão e consolidar uma resposta mais firme nesta etapa da Copa do Mundo.