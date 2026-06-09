Neymar avança na recuperação e pode voltar contra o Haiti

247- Neymar avança na recuperação de uma lesão na panturrilha direita e pode voltar a ficar à disposição da Seleção Brasileira no jogo contra o Haiti, marcado para 19 de junho, na Filadélfia, pela fase de grupos da Copa do Mundo.

As informações são da CNN Brasil. O atacante segue acompanhado diariamente pela comissão técnica da Seleção e pelo departamento médico, enquanto Carlo Ancelotti prepara o Brasil para a estreia contra Marrocos, neste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

A presença de Neymar na primeira partida brasileira no Mundial é considerada improvável neste momento. O camisa 10 permanece em tratamento e está praticamente fora dos planos para o confronto de abertura, embora sua evolução clínica seja avaliada de forma positiva nos bastidores da delegação.

Internamente, a recuperação do jogador é vista com otimismo. Os exames realizados na última semana indicaram que o tratamento segue dentro do cronograma previsto, sem intercorrências. A avaliação aumentou a confiança de que Neymar poderá participar da Copa ainda durante a fase de grupos.

Retorno contra o Haiti é cenário mais provável

O planejamento atual da comissão técnica prevê uma reintegração gradual de Neymar às atividades. A tendência mais realista é que o atacante volte a ficar à disposição no segundo compromisso do Brasil na competição, contra o Haiti.

Antes disso, o jogador deve continuar evoluindo em etapas, até ser liberado para treinos com bola e, posteriormente, para jogos oficiais. A comissão técnica trata o caso com cautela para evitar riscos de agravamento da lesão.

Há um cenário considerado mais otimista no qual Neymar poderia ser relacionado já para a estreia contra Marrocos e ficar ao menos no banco de reservas. Essa possibilidade, porém, depende da resposta física do atleta nos próximos dias e não é tratada como tendência principal.

Seleção descarta corte neste momento

Apesar da lesão, a possibilidade de corte de Neymar não é considerada pela Seleção Brasileira neste momento. A permanência do camisa 10 no grupo é vista com naturalidade pela delegação, que conta com sua experiência e liderança durante o Mundial.

A decisão indica que a comissão técnica acredita na recuperação do atacante em tempo de contribuir ainda na primeira fase da Copa. Neymar seguirá sendo reavaliado diariamente até reunir condições físicas para retornar ao grupo de forma plena.

Sem o jogador, Ancelotti ajusta a equipe para enfrentar Marrocos na estreia. A ausência do camisa 10 obriga a comissão técnica a preparar alternativas para o início da campanha, enquanto mantém a expectativa de contar com ele no decorrer da fase de grupos.

A recuperação de Neymar se tornou um dos principais temas no entorno da Seleção às vésperas da estreia. O atacante segue fora das atividades competitivas, mas a evolução clínica mantém aberta a possibilidade de retorno contra o Haiti, no segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo.