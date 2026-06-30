Noruega elimina Costa do Marfim e será rival do Brasil na Copa
Haaland chega a cinco gols no Mundial e lidera classificação norueguesa para duelo das oitavas em Nova Jersey
247 - A Noruega derrotou a Costa do Marfim por 2 a 1 nesta terça-feira (30), avançou às oitavas de final da Copa do Mundo e será a próxima adversária do Brasil no torneio. Com gol decisivo de Erling Haaland, a seleção europeia garantiu vaga para enfrentar a equipe brasileira no domingo (5), às 17h, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
Haaland chegou a cinco gols na Copa e assumiu a vice-artilharia da competição. O atacante norueguês aparece atrás apenas de Lionel Messi, que soma seis gols no Mundial.
A partida começou com a Noruega tentando acionar rapidamente seu principal jogador. Logo aos três minutos, Haaland teve a primeira oportunidade, em cabeceio no meio da área, mas a defesa marfinense conseguiu bloquear. Aos 20, a Costa do Marfim respondeu com Konan, que avançou pela esquerda e finalizou com perigo, acertando a rede pelo lado de fora.
A seleção norueguesa encontrou dificuldades para impor ritmo durante boa parte do primeiro tempo, mas cresceu nos minutos finais. Aos 39, Martin Odegaard encontrou Antonio Nusa livre pela esquerda. O camisa 20 invadiu a área e acertou um belo chute no ângulo de Fofana, abrindo o placar para a Noruega.
A Costa do Marfim tentou reagir explorando velocidade pelos lados e jogadas de bola parada, mas pouco exigiu o goleiro Nyland antes do intervalo. Aos 44, Agbadou caiu na área após puxão e os marfinenses pediram pênalti, mas a arbitragem mandou a partida seguir.
No segundo tempo, a Costa do Marfim passou a controlar mais a posse de bola e empurrou a Noruega para o campo defensivo. Aos nove minutos, Pepe aproveitou rebote de um chute de Doué e finalizou perto da pequena área, obrigando Nyland a fazer boa defesa.
A pressão africana deu resultado aos 29 minutos. Diallo, acionado na etapa final, recebeu pela direita, tabelou com Pepe, passou pela marcação e deixou tudo igual. A reação, porém, não foi suficiente para evitar a eliminação.
Com a classificação, a Noruega volta suas atenções para o confronto contra o Brasil, em uma das partidas mais aguardadas das oitavas de final. O duelo colocará frente a frente a seleção brasileira e um dos principais artilheiros da Copa, Haaland,