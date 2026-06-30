O dia na Copa: França, México e Costa do Marfim entram em campo pela segunda fase

247 - A Copa do Mundo terá nesta terça-feira (30) mais três partidas pela fase de 16 avos de final, com Costa do Marfim x Noruega, França x Suécia e México x Equador em busca de vaga nas oitavas. A rodada mantém o ritmo decisivo do mata-mata e coloca em campo seleções de estilos distintos, em confrontos disputados nos Estados Unidos e no México.

A primeira partida do dia será entre Costa do Marfim e Noruega, às 14h, no AT&T Stadium, em Dallas. Depois, França e Suécia se enfrentam às 18h, no MetLife Stadium, em Nova York. O encerramento da terça-feira (30) será às 22h, com México x Equador no Estadio Banorte, na Cidade do México.

O confronto entre Costa do Marfim e Noruega abre a programação com um duelo de perfis contrastantes. A seleção africana chega ao mata-mata tentando prolongar sua campanha em uma edição ampliada da Copa, enquanto os noruegueses buscam transformar a força física e a organização ofensiva em classificação. Por se tratar de jogo eliminatório, empate no tempo normal leva a partida para a prorrogação e, se necessário, para a disputa por pênaltis.

A fase de 16 avos de final começou no domingo (28) e segue até os próximos dias, definindo o chaveamento das oitavas. Com 48 seleções e 104 partidas, a Copa de 2026 é a maior da história do torneio e se espalha por sedes nos Estados Unidos, no México e no Canadá. A rodada desta terça (30) amplia a sequência de confrontos eliminatórios que começaram a redesenhar o caminho até a decisão.

Confira os jogos desta terça-feira (30), no horário de Brasília: