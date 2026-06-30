Paquetá tem lesão confirmada e desfalca o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo

247 – A seleção brasileira terá um importante desfalque para a disputa das oitavas de final da Copa do Mundo. O meio-campista Lucas Paquetá teve uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda confirmada após exames de imagem realizados nesta terça-feira (30) e não estará à disposição do técnico Carlo Ancelotti para o confronto do próximo domingo (5).

A informação foi divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que confirmou o diagnóstico após a realização dos exames, mas não detalhou a gravidade da lesão. Com a ausência de Paquetá, Carlo Ancelotti será obrigado a modificar a formação que vinha utilizando como titular nas duas últimas partidas da equipe na competição.

Em nota oficial, a CBF informou que o jogador permanecerá integrado à delegação durante o tratamento. Segundo a entidade, "o jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da seleção brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível".

Apesar da lesão, a confederação não cogita, neste momento, cortar o atleta da delegação brasileira. O foco da comissão médica é acelerar sua recuperação para que ele possa voltar a ficar à disposição caso a seleção avance nas próximas fases do Mundial.

Paquetá sofreu a lesão ainda no primeiro tempo da vitória do Brasil sobre o Japão, disputada na última segunda-feira (29), no NRG Stadium, em Houston. O camisa 20 caiu no gramado pouco antes do intervalo demonstrando fortes dores e precisou deixar o campo amparado por Neymar e Endrick.

Após a partida, o meio-campista ainda apresentava dificuldades para caminhar, aumentando a preocupação da comissão técnica. Os exames realizados nesta terça confirmaram a lesão muscular e afastaram qualquer possibilidade de utilização do jogador nas oitavas de final.