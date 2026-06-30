Seleção Brasileira já conhece o desenho de datas do seu caminho no mata-mata; Confira

247 - A Seleção Brasileira já conhece o desenho de datas do seu caminho no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 e, caso avance até a final, terá apenas uma partida em dia útil: uma eventual semifinal, marcada para uma quarta-feira. Depois de vencer o Japão por 2 a 1 em Houston, na última segunda-feira (29), o time comandado por Carlo Ancelotti voltará a campo no próximo domingo (5), às 17h, em Nova Jersey, pelas oitavas de final.

O adversário do Brasil nas oitavas sairá do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, marcado para esta terça-feira (30). A vitória sobre o Japão colocou a seleção na fase eliminatória e abriu um caminho em que a maior parte dos jogos brasileiros, em caso de avanço, ocorrerá nos fins de semana.

A estreia do Brasil no mata-mata aconteceu em uma segunda-feira, data incomum para partidas da Seleção Brasileira, especialmente em jogos decisivos de Copa do Mundo. Mesmo assim, a equipe superou o Japão por 2 a 1 e garantiu presença na fase seguinte.

Agora, o foco da comissão técnica está na preparação para o jogo de domingo, em Nova Jersey. A definição do adversário será conhecida após o duelo entre marfinenses e noruegueses, que apontará quem enfrentará o Brasil na busca por uma vaga nas quartas de final.

Se passar pelas oitavas, a Seleção Brasileira voltará a jogar no fim de semana seguinte. O provável compromisso pelas quartas de final está marcado para 11 de julho, um sábado, em Miami. Pelo chaveamento, a Inglaterra aparece como a principal favorita para alcançar essa etapa e cruzar o caminho brasileiro.

A única partida em dia de semana no percurso até uma eventual final seria a semifinal. O confronto está previsto para 15 de julho, uma quarta-feira, às 16h, em Atlanta. Nessa fase, o Brasil poderia ter pela frente um clássico sul-americano contra a Argentina, dependendo do avanço das equipes no chaveamento.

A decisão da Copa do Mundo de 2026 está marcada para 19 de julho, um domingo, às 16h, em Nova Jersey. Caso o Brasil pare na semifinal, a disputa pelo terceiro lugar será realizada um dia antes, em 18 de julho, sábado, às 18h, em Miami.

Com o calendário definido, a Seleção Brasileira entra na fase decisiva com a possibilidade de manter uma rotina concentrada em jogos de fim de semana. A exceção seria apenas a semifinal, etapa em que o time de Ancelotti precisaria superar mais um obstáculo para disputar o título mundial.