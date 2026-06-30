Técnico da Noruega evita falar sobre duelo contra o Brasil na Copa

247 - O técnico da Noruega, Stale Solbakken, evitou comentar nesta terça-feira (30) o confronto contra a seleção brasileira pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O treinador afirmou que ainda não pretende fazer uma análise pública sobre o duelo e disse que tratará do assunto apenas quando a partida estiver mais próxima.

A declaração foi dada em entrevista coletiva após Solbakken ser questionado sobre o embate com o Brasil, segundo informações publicadas pelo UOL. Perguntado duas vezes sobre o próximo adversário, o treinador norueguês manteve cautela e preferiu adiar qualquer avaliação sobre a equipe brasileira.

“Falaremos sobre isso depois. Eu os deixarei descansar hoje e em um ou dois dias darei minhas melhores respostas. Por enquanto, eu não gostaria de analisar novos jogos”, afirmou Stale Solbakken.

A postura do técnico indica uma tentativa de preservar o elenco norueguês após a fase anterior da competição e evitar projeções antecipadas sobre um dos confrontos mais aguardados das oitavas de final. A Noruega terá pela frente o Brasil em uma partida eliminatória, na qual qualquer erro pode definir a permanência ou a despedida da Copa do Mundo.

Solbakken também reforçou que não pretende antecipar a preparação pública para o duelo. Ao ser novamente questionado sobre a seleção brasileira, afirmou que só falará sobre o tema “quando o jogo tiver mais perto”, mantendo o foco imediato na recuperação dos jogadores.

O confronto coloca frente a frente duas seleções em momentos decisivos no torneio. Para o Brasil, a partida representa mais uma etapa na busca pelo título mundial. Para a Noruega, o jogo contra a seleção brasileira é uma oportunidade de tentar avançar diante de um adversário tradicional em fases eliminatórias da Copa.