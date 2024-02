Agroconsult diminui a safra de soja do Brasil

Apoie o 247

Por Roberto Samora

SÃO PAULO (Reuters) - A safra de soja do Brasil 2023/24 foi estimada nesta terça-feira em 152,2 milhões de toneladas, com redução de 1,6 milhão de toneladas em relação à previsão de janeiro, de acordo com projeção da Agroconsult, após avaliações de campo realizadas pela expedição técnica Rally da Safra.

"Após percorrer quase 30 mil quilômetros em 33 dias de viagem, com 125 municípios visitados, o Rally da Safra concluiu 60% da etapa soja trazendo resultados que levaram à redução da estimativa de safra", disse a Agroconsult em comunicado.

Caso a projeção se confirme, o maior produtor e exportador global de soja registrará uma queda de 4,7% ante a temporada passada, após as lavouras terem sido prejudicadas pelo tempo quente e seco em parte do país.

A produtividade média do Brasil foi revista para 55,5 sacas por hectare.

As áreas plantadas em Mato Grosso entre início de setembro e meados de outubro, que correspondem a cerca de 40% do total, foram as mais prejudicadas pelas altas temperaturas e baixo volume de chuvas, disse a Agroconsult em relatório, após o Rally da Safra passar pelas regiões norte, oeste, médio-norte e sudeste do Estado.

Já as áreas plantadas no principal produtor brasileiro de grãos ao longo de outubro e novembro têm apresentado melhor potencial, apesar de também terem sido afetadas pelo clima.

A estimativa de produtividade para o Estado foi mantida em 52,5 sacas por hectare, 17,7% abaixo da safra anterior.

A Agroconsult disse que Goiás também foi atingido da mesma forma. Houve também redução da produtividade também em Minas Gerais (de 59 para 57 sacas por hectare) e São Paulo (de 60 para 55 sacas por hectare). No Paraná e Rio Grande do Sul, sob impacto da seca em janeiro e início de fevereiro, as produtividades foram reduzidas para 58 e 53 sacas por hectare, contra 60 e 55,5, respectivamente, no levantamento pré-Rally.

As equipes técnicas do Rally da Safra estão em campo desde 11 de janeiro.

"Acrescentamos mais equipes, possibilitando assim fazer mais amostras em campo, e aumentamos em quase 30% o número de dias percorrendo o Mato Grosso, diante das condições da safra", disse o coordenador do Rally da Safra, André Debastiani, em nota.

