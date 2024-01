Agroconsult reduz previsão para safra de soja do Brasil a 153,8 mi t

Apoie o 247

(Reuters) - A colheita de soja do Brasil na temporada 2023/24 deve atingir 153,8 milhões de toneladas, disse a consultoria Agroconsult nesta quinta-feira, ao iniciar o Rally da Safra para inspecionar lavouras nas principais áreas produtoras do maior fornecedor mundial da oleaginosa.

A Agroconsult apontou as condições climáticas extremas, que trouxeram calor e seca excessivos para Estados como Mato Grosso e chuvas excessivas no sul do Brasil, como justificativa para a redução de suas projeções iniciais da safra.

Em novembro do ano passado, a consultoria tinha expectativas muito melhores para a colheita da soja, prevendo uma produção de 161,6 milhões de toneladas para a safra atual, o que teria marcado um novo recorde para o Brasil.

Em dezembro, a consultoria reduziu a previsão para 158,8 milhões de toneladas, mas não tinha divulgado o número publicamente até agora.

O Brasil colheu 159,7 milhões de toneladas de soja no ciclo anterior, segundo dados da Agroconsult.

Os agricultores brasileiros foram forçados a replantar áreas recordes de soja nesta temporada devido às intempéries, disse Andre Debastiani, da Agroconsult, em entrevista coletiva.

Ele disse que os produtores replantaram uma área estimada igual a 2,9 milhões de hectares, representando 6,4% do total dos campos de soja do Brasil.

Este ano, a expedição da Agroconsult visitará o Mato Grosso duas vezes para avaliar as condições de campo no maior Estado agrícola do país, já que o padrão climático do El Niño afetou os campos de diferentes maneiras.

Devido ao clima excepcionalmente quente, a produtividade da soja em Mato Grosso cairá para 52,5 sacas por hectare, em média, de 63,8 sacas por hectare na temporada 2022/2023, mostraram dados da Agroconsult.

