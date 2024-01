AgRural corta projeção para safra de soja 23/24 do Brasil a 150,1 mi t

Apoie o 247

(Reuters) - A produção de soja do Brasil na temporada 2023/24 deve somar 150,1 milhões de toneladas, disse nesta segunda-feira a AgRural, cortando sua previsão em cerca de 9 milhões de toneladas em relação ao estimado em dezembro.

O boletim da consultoria também informou que a colheita da oleaginosa atingiu 2,3% da área estimada até última quinta-feira, contra 0,6% registrado no mesmo período do ano passado.

