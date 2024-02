AgRural reduz projeção para safra de soja a 147,7 mi t; colheita vai a 40%

Apoie o 247

(Reuters) - A safra de soja do Brasil 2023/24 deve alcançar 147,7 milhões de toneladas, disse nesta segunda-feira a AgRural, reduzindo sua previsão em relação às 150,1 milhões de toneladas estimadas em meados de janeiro.

O corte de cerca de 2,4 milhões de toneladas nas estimativas decorre especialmente de perdas de produtividade no Paraná e em Mato Grosso do Sul, que sofreram com calor e chuvas irregulares em janeiro e parte de fevereiro, afirmou a consultoria.

A AgRural também informou nesta segunda-feira que a colheita da safra brasileira de soja 2023/24 chegou a 40% da área cultivada na última quinta-feira, contra 32% uma semana antes e 33% um ano atrás.

O avanço dos trabalhos perdeu fôlego durante a semana devido à finalização da colheita em algumas regiões, como o oeste do Paraná e o norte e o oeste de Mato Grosso.

Já o plantio da safrinha de milho foi estimado em 73% da área para o Centro-Sul do Brasil na última quinta-feira, contra 59% na semana anterior e 56% um ano atrás.

