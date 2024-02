Algodão tem máxima de 4 meses na ICE

Apoie o 247

(Reuters) - Os contratos futuros de algodão da ICE subiram na terça-feira, atingindo seu maior valor desde o final de setembro, com os futuros do cacau renovando uma máxima histórica, enquanto o suporte também veio do mercado de petróleo.

* Os contratos de algodão para março subiam 0,37 centavo, para 87,36 centavos de dólar por libra-peso, por volta das 13h (horário de Brasília), depois de atingirem o maior valor desde 29 de setembro, no início da sessão.

* "O cacau, o suco de laranja e o açúcar estão sendo negociados em sintonia com esses outros mercados", disse Jon Marcus, presidente da corretora Lakefront Futures and Options, em Chicago.

* "Esses mercados decolaram para níveis que não víamos há muito tempo."

* Os futuros do cacau na ICE, em Londres, atingiram um recorde pela sexta sessão consecutiva, enquanto os preços do café robusta e do açúcar subiram. [SOF/L]

* Os preços do petróleo mantiveram um impulso de alta, com os investidores aguardando o resultado dos esforços do principal diplomata dos EUA, Antony Blinken, no Oriente Médio, para acalmar as tensões na importante região produtora de petróleo. [O/R]

* Os preços mais altos do petróleo tornam o poliéster, um substituto do algodão, mais caro.

