Amplas chuvas trazem alívio para soja e milho da Argentina

(Reuters) - As chuvas abundantes dos últimos dias nas principais áreas agrícolas da Argentina trouxeram alívio para a soja e o milho da safra 2023/24, que desde o final de janeiro até a semana passada foram castigados por uma onda de calor acompanhada de condições secas, informou a Bolsa de Comércio de Rosário (BCR) na quarta-feira.

A BCR estimou a colheita de soja em 52 milhões de toneladas e a de milho em um recorde de 59 milhões de toneladas na Argentina, um dos principais exportadores mundiais de ambas as culturas e de óleo e farelo de soja.

"Após semanas de calor e preocupação crescente com as safras, durante o fim de semana prolongado (entre sábado e terça-feira) as chuvas atingiram a região central (agrícola)", disse a BCR em um relatório, observando que entre 45 e 100 milímetros de água atingiram a região de Pampa.

"O que todos nós estamos vendo agora (...) é qual será a reação das plantações. Há muitas expectativas com relação a isso", disse Cristian Russo, chefe de estimativas agrícolas da BCR, de acordo com o relatório.

O BCR acrescentou que não há previsão de chuvas para os próximos dias, o que permitirá que os produtores avaliem o efeito do fenômeno climático, cujas chuvas, além de abundantes, foram homogêneas, acrescentou o BCR.

