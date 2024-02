Anec eleva projeção de exportação de soja do Brasil em fevereiro para 8,5 mi t

Anec projeta aumento nos embarques de soja na comparação com fevereiro do ano passado, quando as exportações somaram 7,3 milhões de toneladas edit

Reuters - A exportação de soja do Brasil deve alcançar 8,50 milhões de toneladas em fevereiro, aumento de 1,2 milhão de toneladas na comparação com a previsão da semana passada, de acordo com previsão da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec).

Com a revisão, a Anec agora projeta um aumento nos embarques de soja na comparação com fevereiro do ano passado, quando as exportações somaram 7,3 milhões de toneladas, segundo números da associação.

