Anec eleva projeção de exportação de soja do Brasil em janeiro

(Reuters) - Os embarques de soja do Brasil devem alcançar 2,3 milhões de toneladas em janeiro, estimou nesta quarta-feira a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec), elevando sua previsão em cerca de 500 mil toneladas em relação ao estimado na semana passada.

O número também representaria um aumento frente às 940 mil toneladas embarcadas pelo país em janeiro do ano passado.

Para as exportações de farelo de soja, a entidade fez leve redução de sua previsão para 2,2 milhões de toneladas no mês, contra 2,26 milhões na previsão da semana passada e 1,43 milhão registrado no mesmo mês do ano anterior.

A Anec também reduziu sua estimativa para os embarques de milho, a 3,86 milhões de toneladas em janeiro, abaixo dos 3,94 milhões previstos há uma semana e com queda frente às 4,86 milhões de toneladas embarcadas em janeiro de 2023.

