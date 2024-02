Brasil anuncia protocolo com Egito para facilitar exportação de carnes

O país do continente africano é um importante mercado para as carnes do Brasil, que exportou para lá mais de 130 mil toneladas em 2023, o equivalente a US$ 384 milhões edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Reuters - O Ministério da Agricultura do Brasil anunciou nesta quarta-feira que obteve o Protocolo de Equivalência dos Sistemas de Inspeção de Carnes com o Egito, também conhecido como “pre-listing”, o que pode facilitar as exportações brasileiras de carnes para o país africano, disse a pasta em nota nesta quarta-feira (14).

O anúncio foi feito por ocasião da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Egito, após uma missão técnica em novembro do ano passado, quando foi anunciada a abertura do mercado de pescados e derivados.

continua após o anúncio

O Egito é um importante mercado para as carnes do Brasil, que exportou para lá mais de 130 mil toneladas em 2023, o equivalente a 384 milhões de dólares.

O “pre-listing” reflete o alto grau de confiança no controle sanitário brasileiro, disse o Ministério da Agricultura.

continua após o anúncio

Antes do acordo, a renovação da habilitação de estabelecimentos brasileiros para exportação, bem como a aprovação de novas unidades de processamento, exigia auditorias presenciais por parte das autoridades egípcias.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: