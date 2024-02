Brasil pode ter salto na exportação de soja em fevereiro, indica Cargonave

Apoie o 247

SÃO PAULO (Reuters) - A exportação de soja do Brasil em fevereiro pode superar 10 milhões de toneladas em fevereiro, registrando um salto na comparação com janeiro e em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com a programação de navios compilada pela Cargonave, divulgada nesta segunda-feira.

Em janeiro, quando as exportações de soja são tradicionalmente menores em relação a outros meses, os embarques foram estimados em 2,3 milhões de toneladas, um patamar elevado para o mês, com o país contando com estoques da temporada passada.

Em fevereiro, os embarques já devem se beneficiar da chegada de mais soja da safra nova, já que a colheita está adiantada após o ciclo da cultura ter sido encurtado pela seca e o calor, segundo analistas.

No mesmo mês do ano passado, a exportação da oleaginosa somou 7,5 milhões de toneladas, segundo a Cargonave.

Já a exportação de milho brasileiro deverá cair para 774 mil toneladas, contra 3,4 milhões em janeiro e 1,9 milhão em fevereiro de 2023, segundo a Cargonave.

(Por Roberto Samora)

