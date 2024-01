Cacau de Londres bate novo recorde, açúcar também sobe

Apoie o 247

(Reuters) - Os contratos futuros do cacau negociados na ICE, em Londres, atingiram uma máxima recorde nesta quarta-feira, em meio a um avanço prolongado do mercado diante de estoques apertados após colheitas fracas na África Ocidental, enquanto os futuros do açúcar também subiram.

CACAU

* O contrato março do cacau em Londres subiu 15 libras, ou 0,4%, a 3.883 libras por tonelada, após estabelecer um recorde de 3.910 libras.

* Os operadores afirmaram que a oferta continua muito escassa devido às más colheitas na África Ocidental e não há sinais de que o atual aumento dos preços chegue ao fim.

* Existem, no entanto, algumas preocupações de que os aumentos de preços de produtos, como barras de chocolate, possam começar a prejudicar a demanda.

* O contrato março do cacau em Nova York subiu 0,4%, para 4.822 dólares a tonelada.

CAFÉ

* O contrato março do café robusta fechou em queda de 31 dólares, ou 0,9%, a 3.305 dólares por tonelada, com o mercado se consolidando logo abaixo da máxima do contrato da sessão anterior de 3.379 dólares.

* Os negociantes disseram que os estoques de robusta na Europa estavam reduzidos, em parte devido à interrupção do fluxo de suprimentos asiáticos através do Mar Vermelho.

* "Os estoques de destino estavam incrivelmente baixos quando os problemas do Mar Vermelho começaram, interrompendo o fluxo de robustas e, em menor grau, de arábicas na Europa", disse o Rabobank em nota.

* O março do café arábica ficou quase estável, a 1,9405 dólar por libra.

AÇÚCAR

* O março do açúcar bruto fechou em alta de 0,22 centavo, ou 0,9%, a 24,13 centavos por libra-peso.

* O março do açúcar branco subiu 0,5%, para 666,30 dólares a tonelada.

