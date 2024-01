Cacau em Londres toca novo recorde, café recua

Apoie o 247

(Reuters) - Os contratos futuros do cacau na ICE, em Londres, subiram para um recorde pela segunda sessão consecutiva nesta quarta-feira, à medida que colheitas fracas na África Ocidental ajudaram a restringir a oferta.

CACAU

* O contrato março do cacau em Londres ​​subiu 12 libras, ou 0,3%, para 3.729 libras por tonelada, após tocar um recorde de 3.760 libras.

* Os revendedores disseram que o mercado continua apoiado pela perspectiva de um terceiro déficit global consecutivo na atual temporada 2023/24 (outubro/setembro).

* O contrato março do cacau em Nova York subiu 0,4%, para 4.448 dólares a tonelada.

CAFÉ

* O contrato março do café robusta caiu 14 dólares, ou 0,4%, a 3.156 dólares por tonelada, caindo em relação ao pico da sessão anterior de 3.177 dólares, que foi o preço mais alto em pelo menos 16 anos.

* Operadores disseram que a oferta de café robusta permaneceu restrita devido à forte demanda e a alguma interrupção no fluxo de oferta do principal produtor, o Vietnã.

* O contrato março do café arábica caiu 3,3%, para 1,792 dólar por libra-peso, após subir acentuadamente na sessão anterior.

AÇÚCAR

* O contrato março do açúcar bruto recuou 0,17 centavo, ou 0,8%, a 22,35 centavos de dólar por libra-peso.

* O contrato março do açúcar branco caiu 1,1%, para 637,40 dólares a tonelada.

