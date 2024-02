Cacau supera 5.000 libras/tonelada em Londres e marca novo recorde

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

(Reuters) - Os contratos futuros do cacau na bolsa ICE em Londres ultrapassaram a barreira psicológica de 5.000 libras/tonelada nesta quinta-feira, atingindo o terceiro recorde consecutivo, enquanto o cacau em Nova York superou marca de 6.000 dólares/tonelada, atingindo uma máxima histórica pelo segundo dia consecutivo.

O contrato maio negociado em Londres operava acima de 5.000 libras por volta das 12h30 (horário de Brasília), depois de atingir um recorde de 5.100 libras.

continua após o anúncio

Os negociantes disseram que não podiam descartar mais ganhos, com a crescente preocupação de que o mercado esteja caminhando para um quarto déficit global consecutivo.

Isso se deve ao clima adverso nos principais produtores, Costa do Marfim e Gana, juntamente com problemas estruturais, como doenças que afetam as lavouras, o que exige que as árvores sejam arrancadas e replantadas.

continua após o anúncio

O cacau negociado em Nova York operava praticamente estável por volta das 12h30 (horário de Brasília), a 5.851 dólares a tonelada, depois de atingir o recorde de 6.020 dólares.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: