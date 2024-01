Café robusta atinge maior nível em pelo menos 16 anos

Apoie o 247

NOVA YORK (Reuters) - Os contratos futuros do café robusta na ICE atingiram seu maior nível em pelo menos 16 anos nesta segunda-feira, em meio a uma oferta restrita no principal produtor, o Vietnã, e a atrasos nas exportações.

CAFÉ

* O contrato março de robusta fechou em alta de 92 dólares, ou 2,9%, a 3.220 dólares por tonelada, após tocar mais cedo 3.229 dólares, o maior valor desde janeiro de 2008, quando a forma atual do contrato começou a ser negociada.

* Os ataques contínuos dos houthis no Mar Vermelho estão aumentando os preços ao atrasar envios de café robusta da Ásia para a Europa, disseram comerciantes, enquanto os agricultores do Vietnã continuam relutantes em vender.

* O contrato março do café arábica subiu 3,8%, a 1,9225 dólar por libra-peso, atingindo o valor mais alto até agora neste ano, a 1,9315 dólar.

AÇÚCAR

* O contrato março do açúcar bruto recuou 0,07 centavo, ou 0,3%, a 23,50 centavos de dólar por libra-peso, após atingir o maior nível em cinco semanas na sexta-feira.

* Os negociantes disseram que o clima nas áreas açucareiras do Brasil está sendo monitorado de perto, com chuvas até agora abaixo da média.

* O contrato março do açúcar branco fechou quase estável a 663,00 dólares a tonelada.

(Reportagem de Maytaal Angel e Marcelo Teixeira)

