Café robusta atinge preço mais alto em pelo menos 16 anos

NOVA YORK (Reuters) - Os futuros do café robusta na ICE atingiram os preços mais altos em pelo menos 16 anos nesta quarta-feira, em meio a preocupações com o fluxo de grãos da Ásia devido aos contínuos ataques a navios comerciais na região do Mar Vermelho.

CAFÉ

* O café robusta fechou em alta de 18 dólares, ou 0,6%, a 2.950 dólares a tonelada, tendo atingido um pico de 2.995 dólares mais cedo, o preço mais alto desde que a forma atual desses futuros começou a ser negociada em janeiro de 2008.

* O aumento do robusta para uma nova máxima do contrato ocorreu após o maior ataque já realizado pelos houthis contra navios comerciais que navegam pelo Mar Vermelho.

* Os operadores relataram atrasos e custos crescentes no transporte de grãos de robusta de países como Vietnã, Indonésia e Índia para a Europa por meio do Canal de Suez.

* O café arábica de março caiu 1,6%, para 1,8115 dólar por libra-peso.

* A safra de café de 2023/24 da Costa Rica deverá ser cerca de 13% menor do que a da temporada anterior devido às chuvas irregulares e à falta de mão de obra, segundo o Instituto do Café (Icafé).

AÇÚCAR

* O açúcar bruto de março fechou em queda de 0,29 centavo, ou 1,3%, a 21,41 centavos de dólar por libra-peso, recuando após a recente recuperação de uma baixa de nove meses de 20,03 centavos registrada no mês passado.

* Os negociantes disseram que havia alguma preocupação com o clima seco no Centro-Sul do Brasil, que poderia levar a uma redução das safras, embora haja previsão de chuvas para a segunda metade deste mês.

* Eles também observaram que a atual crise no Mar Vermelho estava restringindo as importações de açúcar branco para a África Oriental.

* O açúcar branco de março caiu 1,5%, para 613,10 dólares a tonelada.

* A Autoridade Geral de Abastecimento de Commodities do Egito anunciou nesta quarta-feira uma licitação para importar 50.000 toneladas de açúcar bruto e/ou 50.000 toneladas de açúcar branco refinado.

(Reportagem de Nigel Hunt e Marcelo Teixeira)

