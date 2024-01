Café robusta fica perto de máxima de 16 anos na ICE em meio à tensão no Mar Vermelho

O preço ficou perto do valor mais alto em pelo menos 16 anos, o Vietnã, principal produtor, conteve a oferta, e as interrupções no transporte marítimo continuaram no Mar Vermelho edit

NOVA YORK (Reuters) - Os contratos futuros do café robusta na ICE se mantiveram firmes nesta quinta-feira (11), perto do valor mais alto em pelo menos 16 anos, uma vez que os agricultores do Vietnã, principal produtor, contiveram a oferta, e as interrupções no transporte marítimo continuaram no Mar Vermelho, importante rota de exportação de grãos da Ásia para a Europa.

CAFÉ

* O café robusta de março fechou em baixa de 12 dólares, ou 0,4%, a 2.938 dólares a tonelada métrica, tendo atingido um pico de 2.995 dólares na quarta-feira -- o maior valor desde que esses futuros começaram a ser negociados em janeiro de 2008.

* Na quarta-feira, ocorreu o maior ataque já realizado pelos houthis apoiados pelo Irã contra navios comerciais que navegam pelo Mar Vermelho em uma rota importante entre a Europa e a Ásia, responsável por 15% do tráfego marítimo mundial.

* As interrupções estão causando grandes atrasos e aumento das taxas de frete, levando os agricultores vietnamitas a conter ainda mais as vendas e a atrasar o cumprimento das vendas pré-acordadas.

* Essa tática está causando temores generalizados de inadimplência, o que seria muito oneroso para os traders e um fator de alta para os preços futuros.

* O café arábica de março subiu 1,6%, para 1,8405 dólar por libra-peso.

AÇÚCAR

* O açúcar bruto subiu 1,6%, para 21,76 centavos de dólar por libra-peso, com o mercado continuando a se consolidar depois de atingir uma mínima de nove meses de 20,03 centavos de dólar no mês passado.

* A produção de açúcar do centro-sul do Brasil, o maior produtor, aumentou 35% em relação ao ano anterior na segunda quinzena de dezembro, uma vez que as usinas estenderam a temporada de moagem em meio ao clima seco, informou a Unica.

* O açúcar branco de março subiu 1,6%, a 622,90 dólares por tonelada.

(Reportagem de Maytaal Angel e Marcelo Teixeira)

