Cepea: preços do etanol recuam nas usinas de SP antes do início da nova safra

SÃO PAULO (Reuters) - Os preços do etanol hidratado vendido nas usinas do Estado de São Paulo recuaram na média estadual pela segunda semana seguida, enquanto as cotações do álcool anidro tiveram a primeira queda em cinco semanas, em meio a incertezas dos agentes sobre a tendência do mercado antes do início da nova safra, avaliou o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) nesta segunda-feira.

O etanol hidratado fechou a semana passada em 2,1297 reais/litro (líquido de ICMS e PIS/Cofins), baixa de 1,63% frente ao da semana anterior, após ter registrado alta de cerca de 15% nas usinas em janeiro.

Já o etanol anidro, utilizado na mistura com a gasolina, teve média de 2,3902 reais/litro (na usina), recuo de 2,31% no mesmo comparativo.

"Do lado vendedor, a postura foi relativamente firme ao longo do período, mas algumas usinas acabaram cedendo aos preços propostos pelo comprador, cenário que resultou em queda nos preços", disse o Cepea.

"Esse comportamento do vendedor -- de comercializar o etanol no curto prazo nos atuais preços -- reflete a incerteza destes agentes quanto aos valores de negociação nas próximas semanas -- vale lembrar que a entrada da próxima temporada 2024/25 se aproxima", acrescentou o centro de estudos da Esalq/USP.

Contudo, o Cepea disse que o mercado de maneira geral "segue sem tendência definida" sobre o comportamento dos preços nesse período final da safra de cana 2023/24.

"Ressalta-se que, apesar de este ser período de entressafra de etanol de cana-de-açúcar, o spot nacional ainda recebe volume de biocombustível produzido a partir do milho", destacou.

Para esta semana, distribuidoras devem seguir fazendo reposição de estoques após o período do Carnaval, "sobretudo devido à continuidade da relação favorável do etanol frente à gasolina nas bombas".

As vendas de etanol pelas unidades produtoras do centro-sul do Brasil totalizaram 3 bilhões de litros em janeiro, o maior volume mensal desde outubro de 2020, informou a União da Indústria de Cana-de-açúcar (Unica) na semana passada, destacando a vantagem de preços do etanol hidratado frente à gasolina nos postos.

