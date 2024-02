Cepea: tempo chuvoso nas áreas de café favorece lavouras do Brasil

Apoie o 247

SÃO PAULO (Reuters) - O clima mais chuvoso nas principais regiões produtoras de café do Brasil tem favorecido a realização dos tratos culturais e as condições das lavouras da safra 2024/25, avaliou nesta terça-feira o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

"Até o momento, o enchimento dos grãos está ocorrendo de maneira satisfatória nesta fase, que é de reta quase final da temporada", disse o Cepea.

Se o clima seguir favorável, a previsão é de que a colheita de alguns talhões de arábica mais precoces se inicie entre o final de abril e o começo de maio, disse o Cepea, citando agentes do setor.

O acumulado de chuva entre 1º e 18 de fevereiro nas regiões produtoras de arábica foi de 108,4 mm em Manhuaçu (MG), de 104,6 mm em Patrocínio (MG), de 90,6 mm em Varginha (MG), de 66,2 mm em Marília (SP), de 60,6 mm em Franca (SP) e de 51 mm em Londrina (PR), apontou o Cepea, citando números do Instituto Nacional de Meteorologia.

Nas regiões de robusta, os volumes pluviométricos foram de 159,2 mm em Cacoal (RO) e de 62,2 mm em São Mateus (ES), segundo números do Cepea.

O centro de estudos ponderou em análise que, mesmo que o clima neste momento esteja sendo benéfico às lavouras, as ondas de calor no final de 2023 ocasionaram um elevado índice de abortamentos e queda dos chumbinhos, fatores que devem resultar em reajustes nas previsões iniciais da produção da safra 2024/25.

(Por Roberto Samora)

