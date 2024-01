China expandirá plantio de soja e milho transgênicos

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Por Mei Mei Chu

PEQUIM (Reuters) - A China expandirá o plantio de soja e milho geneticamente modificados, disse uma autoridade do governo chinês, à medida que o maior importador de grãos do mundo busca aumentar a produtividade e melhorar a segurança alimentar.

continua após o anúncio

Durante anos, o país agiu com cautela em relação à implementação de culturas transgênicas, mas está se abrindo cada vez mais para o cultivo comercial.

A China importa mais de 100 milhões de toneladas de soja e grãos por ano para alimentar seus enormes rebanhos de gado. O plantio em larga escala de variedades transgênicas aumentaria a produtividade e poderia reduzir significativamente as compras futuras dos Estados Unidos e do Brasil.

continua após o anúncio

Em dezembro, a China emitiu licenças para 26 empresas produzirem e venderem sementes de milho e soja transgênicos e, na semana passada, aprovou outras variedades de soja e milho transgênicos para importação e produção.

"Na próxima etapa, aprimoraremos a tecnologia e fortaleceremos o gerenciamento e expandiremos o uso de milho e soja transgênicos de forma ordenada", disse Pan Wenbo, diretor do departamento de gerenciamento de plantio do Ministério da Agricultura.

continua após o anúncio

A soja e o milho transgênicos apresentaram bons resultados no aumento da produtividade e na redução dos custos em comparação com os tipos convencionais de sementes, acrescentou.

Deng Xiaogang, vice-ministro do ministério, também disse que a China concluiu com sucesso projetos-piloto para a comercialização de soja e milho transgênicos.

continua após o anúncio

(Reportagem de Mei Mei Chu; texto de Muyu Xu)

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: