Chuvas na Argentina devem favorecer lavouras de soja e milho, diz bolsa

BUENOS AIRES (Reuters) - As chuvas previstas para os próximos dias na região dos Pampas, na Argentina, provavelmente impulsionarão as safras de soja e milho de 2023/24, embora a precipitação caia em grande parte no norte das principais terras agrícolas do país, de acordo com um relatório na quarta-feira.

O relatório climático da Bolsa de Cereais de Buenos Aires (BdeC) apontou para chuvas "moderadas a abundantes" de cerca de 25 a 100 milímetros esperadas na região norte dos Pampas, bem como em partes do norte da região argentina conhecida como Mesopotâmia, em torno das províncias de Misiones e Corrientes.

Ao longo das áreas do sul das terras agrícolas mais produtivas do país, a previsão é de chuvas moderadas a escassas, segundo o relatório do BdeC, mas é improvável que excedam 25 milímetros.

A Argentina, potência agrícola, é um dos maiores exportadores mundiais de soja, bem como um importante fornecedor de milho e trigo. A precipitação durante o verão do hemisfério sul é fundamental para o desenvolvimento das culturas.

As fortes chuvas do início de fevereiro foram responsáveis por estancar os danos às atuais safras de soja e milho, depois que um período de clima seco e quente em janeiro ameaçou as esperadas safras abundantes de ambos os grãos.

O ciclo 2023/24 deverá resultar em 52,5 milhões de toneladas métricas de soja e 56,5 milhões de toneladas de milho, de acordo com as estimativas do BdeC, com a colheita prevista para começar em abril.

