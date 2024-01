Colheita de soja 2023/24 do Brasil atinge 0,6%, diz AgRural

Apoie o 247

SÃO PAULO (Reuters) - A colheita de soja da safra 2023/24 do Brasil alcançou 0,6% da área até a última quinta-feira, à frente dos 0,04% apurados no mesmo período do ano passado, disse nesta segunda-feira (8) a AgRural.

Segundo a consultoria, os trabalhos foram liderados pelo Mato Grosso, seguido por Rondônia e Paraná. Também já há colheita em Goiás e Mato Grosso do Sul, mas em áreas muito pontuais ainda.

"Em Mato Grosso, onde as lavouras sofreram com a falta de umidade durante boa parte do ciclo, agora as chuvas dificultam o avanço das colheitadeiras em algumas áreas, como é comum acontecer em janeiro", disse a AgRural, acrescentando que as primeiras produtividades reportadas no Estado são bem mais baixas que o normal.

A consultoria pontuou ainda que está revisando sua projeção para a safra de soja 23/24, que já foi reduzida para 159,1 milhões de toneladas no fim do ano passado.

(Por Letícia Fucuchima e Gabriel Araujo)

