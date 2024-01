Colheita de soja 23/24 do Brasil avança a 6% por quebra e antecipação de ciclo, diz AgRural

Apoie o 247

(Reuters) - A colheita da safra 2023/24 de soja do Brasil teve avanço expressivo, chegando a 6% da área cultivada na última quinta-feira, contra 2,3% registrados na semana anterior e 1,8% no mesmo período do ano passado, disse nesta segunda-feira a AgRural.

Segundo a consultoria, os trabalhos foram impulsionados pelo encurtamento do ciclo das lavouras de soja e pelas perdas de produtividade resultantes da estiagem e do calor.

A colheita tem sido puxada por Mato Grosso, maior produtor nacional da oleaginosa, e Paraná, mas outros Estados também já iniciaram os trabalhos, disse a AgRural.

"As baixas produtividades que chegam dos reportes de colheita não surpreendem em Mato Grosso, já que o Estado foi o mais afetado pela estiagem nesta safra. No Paraná, rendimentos um pouco mais baixos que os esperados inicialmente causam decepção no Estado, onde o calor e a irregularidade das chuvas têm afetado as lavouras na reta final da fase de enchimento de grãos", afirmou, em nota.

Na semana passada, a AgRural anunciou um corte de sua previsão para a produção de soja do Brasil em cerca de 9 milhões de toneladas, para 150,1 milhões de toneladas, em função do clima mais severo.

Já para o milho, a AgRural apontou que o plantio da safrinha 2024 chegou a 4,9% da área estimada para o Centro-Sul do Brasil, contra 0,4% na semana anterior e 1% no mesmo período do ano passado. A colheita de milho verão 2023/24, por sua vez, atingiu 7,9% da área, ante 5,1% na semana precedente e 5,9% um ano antes.

