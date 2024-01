Colheita de soja de MT atinge 12,82% da área, diz Imea

Apoie o 247

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Os agricultores de Mato Grosso colheram 12,82% da área de soja na safra 2023/24, avanço semanal de 6,36 pontos percentuais, adiantado ante a média histórica para o período de 7,93%, mostraram dados do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) nesta sexta-feira.

O trabalho de colheita no maior Estado produtor da oleaginosa também está adiantado na comparação com o mesmo período do ano passado, quando 5,90% da área havia sido colhida.

Já o plantio de milho atingiu 3,93% da área, adiantado ante ritmo da mesma época do ano passado (2,22%), mas abaixo dos 7,64% da média histórica para o período, segundo o Imea.

(Por Marta Nogueira)

