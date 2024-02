Colheita de soja do Brasil avança para 38% da área, estima Pátria AgroNegócios

Apoie o 247

(Reuters) - O processo de colheita de soja da safra 2023/24 no Brasil atingiu 38% da área total cultivada até esta semana, ainda à frente da média histórica e também da mesma época do ano passado, de acordo com levantamento da Pátria AgroNegócios.

Em 2023, produtores tinham colhido 34,51% da área, enquanto a média de cinco anos para a época é de 35,95%, após parte das lavouras ter antecipado o ciclo em função da seca. Contudo, em 2022, a colheita estava mais avançada, em 44,46%, segundo a consultoria.

"O avanço semanal dos trabalhos de campo cobriu apenas 7,3% da área nacional, sendo o pior avanço para o período desde 2009. Os relatos de produtividade estão ainda variados. No Paraná, resultados decepcionam", disse o diretor da Pátria, Matheus Pereira.

Segundo Pereira, chuvas em algumas áreas e lavouras que não estão prontas para a colheita, após um plantio tardio, explicam o índice desta semana.

"Em Goiás e Minas Gerais, um cenário mais regular vem sendo observado. No Mato Grosso, a variabilidade ainda é notada, talhões ruins ao lado de resultados regulares."

