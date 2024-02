Colheita de soja do Brasil supera 30% da área, diz Pátria AgroNegócios

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

SÃO PAULO (Reuters) - A colheita de soja da safra 2023/2024 do Brasil atingiu 31,10% da área total, em ritmo adiantado ante a mesma época do ano passado e também em relação a média histórica para o período, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira pela consultoria Pátria AgroNegócios.

Na média dos últimos cinco anos, o índice colhido para o período é de 25,87%, enquanto na safra passada estava em 24,78%.

continua após o anúncio

O ritmo é puxado pelo Mato Grosso e Paraná, grandes produtores do país, onde o tempo seco que prejudicou as produtividades anteriormente também encurtou o ciclo das lavouras, propiciando que mais áreas estivessem prontas para a colheita precocemente.

Contudo, lembrou o diretor da consultoria, Matheus Pereira, em outras áreas o índice está mais atrasado na comparação com o ano passado, após o tempo seco também ter atrasado o plantio.

continua após o anúncio

"Na semana, a evolução da colheita cobriu 7,3% da área total, mostrando ser a pior evolução desde 2021 para esta semana do ano", explicou.

Ele lembrou que é importante observar o ritmo de colheita de soja por conta do plantio de milho que vem na sequência, cuja janela "ideal" de semeadura se encerra para a maioria da região central do Brasil no dia 20 de fevereiro.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: