Colheita de soja no Brasil avança para 5,72% da área total, diz Pátria AgroNegócios

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O processo de colheita de soja no Brasil na temporada 2023/24 atingiu 5,72% da área total até esta sexta-feira (19), adiantado na média dos últimos cinco anos de 3,44%, apontou a consultoria Pátria AgroNegócios.

Nesta época em 2023, o Brasil havia colhido 2,20% da área, e em 2022 a colheita era de 4,43%, segundo dados da consultoria.

"O ritmo semanal de colheita se mantém acelerado, apesar de uma temporada de plantio lenta nesta safra", afirmou a consultoria em nota.

"Os relatos desta semana continuam apontando decepções. Entretanto, já começa a aparecer poucos resultados regulares, com reduções de produtividade de 5% a 10% sobre o potencial produtivo."

(Por Peter Frontini, em São Paulo, e Marta Nogueira, no Rio de Janeiro)

