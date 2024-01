Colheita de soja no Brasil é a mais antecipada desde 2017 por seca, diz Pátria AgroNegócios

Apoie o 247

(Reuters) - O processo de colheita de soja no Brasil na temporada 2023/24 atingiu 2,38% da área até esta sexta-feira, o mais antecipado desde 2017, já que a seca e o calor que reduziram as produtividades também encurtaram o ciclo das lavouras, apontou a consultoria Pátria AgroNegócios.

Nesta época em 2023, o Brasil havia colhido 0,85% da área, versus 1,68% em 2022 e 1,10% na média dos últimos cinco anos, segundo dados da consultoria.

"Apesar do plantio lento", quando produtores tiveram os trabalhos limitados pelo tempo seco, "a colheita se mostra acelerada no Mato Grosso", disse o diretor da consultoria, Matheus Pereira.

Segundo ele, isso também sinaliza "baixa saúde vegetal e redução das produtividades".

Relatos dos clientes da Pátria AgroNegócios no Estado de Mato Grosso apontam para "decepções nos rendimentos".

Na véspera, a consultoria estimou a safra brasileira em 143,18 milhões de toneladas, número 7,4% menor em relação ao ciclo anterior.

