Czarnikow prevê excedente global de açúcar com ajuda do clima no Brasil

Por Maytaal Angel

LONDRES (Reuters) - A Czarnikow estimou nesta quinta-feira um superávit global de açúcar de 1,6 milhão de toneladas métricas para a atual temporada 2023/24, devido ao clima favorável no Brasil, principal produtor global, e às chuvas na segunda metade da temporada na Tailândia.

A empresa de comércio e serviços de cadeia de suprimentos espera que a produção mundial de açúcar totalize 179,7 milhões de toneladas em 2023/24, um aumento de 1,3 milhão de toneladas em relação à previsão de dezembro. Sua previsão de consumo foi pouco alterada em 178,1 milhões de toneladas.

Ela observou que muitos países da Europa tiveram uma safra bem-sucedida, apesar do aumento das chuvas no final da temporada, enquanto a Rússia também teve um ano frutífero, com rendimentos que superaram as expectativas.

Em relação a 2024/25, Czarnikow disse que o aumento dos preços da cana em lugares como a China e a Tailândia deve levar os agricultores a expandir a área cultivada, aumentando a produção global de açúcar para 180,2 milhões de toneladas e deixando o mercado com um pequeno déficit de 0,3 milhão de toneladas.

