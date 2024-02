Disparam as exportações brasileiras de soja para os EUA

Segundo números de embarque, as exportações brasileiras de soja para os EUA dispararam para 420 mil toneladas em 2023. Foram vendidas apenas 4 mil toneladas no ano anterior edit

Por Karl Plume e Roberto Samora

(Reuters) - Pelo menos três navios cargueiros estão se preparando para carregar soja em dois portos do Norte do Brasil com destino aos Estados Unidos, de acordo com dados de embarque vistos pela Reuters.

Os embarques incomuns do maior fornecedor global de soja, o Brasil, para o segundo produtor e exportador, os Estados Unidos, seriam os primeiros do tipo desde o ano passado, segundo dados do governo.

Em 2023, com uma safra recorde no Brasil, as exportações de soja para os EUA dispararam para 420 mil toneladas, versus somente 4 mil toneladas em 2022, um típico ano em termos de embarques brasileiros aos norte-americanos, que normalmente são menos expressivos.

Os embarques programados do Brasil para os EUA em 2024, contudo, já somam mais de 100 mil toneladas, segundo as agências marítimas.

Os contratos futuros da soja negociados na bolsa de Chicago terminaram em uma nova mínima de três anos nesta sexta-feira, em meio a preocupações com as lentas exportações dos EUA e com as notícias de que norte-americanos estão comprando a oleaginosa do Brasil, segundo operadores.

Apesar da quebra de safra do Brasil na temporada que está sendo colhida, a produção deste ciclo 2023/24 caminha para ser a segunda maior da história do país, atrás apenas de 2022/23, conforme dados do governo.

"Como o Brasil está com preços bastante baixos, temos uma diferença de cerca de 50 dólares por tonelada entre os preços FOB porto aqui e lá nos EUA. Isso mais do que cobre o custo logístico de colocar soja brasileira nos EUA", afirmou a analista da AgRural Daniele Siqueira, à Reuters.

"Então, faz sentido para alguns compradores americanos, dependendo de onde eles estão localizados nos EUA e das condições locais de mercado que eles enfrentam", acrescentou ela, mencionando que novos negócios poderão acontecer enquanto essas condições de mercado prevalecerem.

O navio Yasa Mimosa está ancorado perto do porto de Santarém (PA) e o navio Ubc Tilbury está ancorado perto do porto de Itacoatiara (AM), cada um esperando para carregar cerca de 35.000 toneladas métricas de soja com destino aos EUA, de acordo com dados da agência de navegação Cargonave.

Um terceiro navio, o Kian, está programado para chegar a Itacoatiara na próxima semana para carregar cerca de 34.000 toneladas de soja, segundo dados da Cargonave.

O afretador de todos os três navios foi a empresa do setor de carne de aves Perdue Foods, que opera um porto e instalações de processamento na costa leste dos EUA.

Um porta-voz da Perdue Foods não quis comentar sobre os embarques.

(Reportagem de Karl Plume e P.J. Huffstutter, em Chicago, e Roberto Samora, em São Paulo)

