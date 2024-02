EUA devem reduzir área de milho em 2024 e aumentar a soja, prevê USDA

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Por Julie Ingwersen e Leah Douglas

CHICAGO (Reuters) - Os agricultores dos Estados Unidos plantarão menos milho e mais soja em 2024 do que no ano anterior, à medida que os preços de ambas as commodities caem para mínimas de três anos, afirmou o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) nesta quinta-feira.

continua após o anúncio

À medida que a oferta mundial de milho e soja aumenta após anos de aperto durante a pandemia da Covid-19 e o início da guerra na Ucrânia, os agricultores têm poucas boas opções para obter lucro em 2024. Estima-se que a renda agrícola caia acentuadamente pelo segundo ano consecutivo.

A área semeada com milho foi projetada pelo USDA em 91,0 milhões de acres, abaixo dos 94,6 milhões em 2023, e a de soja em 87,5 milhões de acres, acima dos 83,6 milhões do ano passado.

continua após o anúncio

O USDA espera também plantio de trigo em 47,0 milhões de acres, abaixo dos 49,6 milhões em 2023.

Apesar da redução na área plantada, o USDA ainda vê uma grande safra de milho em 2024/25, de 15,040 bilhões de bushels, abaixo do recorde de 15,342 bilhões de 2023/24.

continua após o anúncio

Após considerar a demanda dos exportadores, fabricantes de biocombustíveis e de rações, o USDA projetou estoques finais dos EUA em 2,532 bilhões de bushels de milho e 435 milhões de bushels de soja em 2024/25, acima dos 2,172 bilhões de bushels de milho e 315 milhões de bushels de soja um ano antes.

No caso do milho, seria o maior volume armazenado desde 1988, uma época de crise econômica para os agricultores norte-americanos.

continua após o anúncio

O USDA espera que a área plantada com soja aumente à medida que a produção de biocombustíveis impulsione a demanda por sementes oleaginosas nos EUA, afirmou em seu relatório anual de perspectivas.

Com base no aumento da área cultivada, o USDA prevê uma produção recorde de soja de 4,505 bilhões de bushels de soja, versus 4,165 bilhões em 2023/24.

continua após o anúncio

Mas os EUA enfrentarão uma desaceleração da procura por parte do principal importador, a China, e uma forte concorrência dos produtores sul-americanos, Brasil, Argentina e Paraguai, disse Seth Meyer, economista-chefe do USDA.

"Podíamos lidar com essa produção a nível global e ter suporte nos preços quando a procura chinesa crescia entre mais de 4% e até 8% ao ano", disse Meyer. "Essa demanda desacelerou."

continua após o anúncio

Embora se espere que os agricultores dos EUA plantem menos hectares de trigo, o USDA espera que os estoques do grão cresçam para 769 milhões de bushels até 1 de Junho de 2025, contra 658 milhões um ano antes.

Esse seria o máximo em quatro anos, à medida que os importadores globais continuam a comprar do principal exportador, a Rússia, e enquanto a produção da Ucrânia se recupera.

continua após o anúncio

"Também vimos um desempenho surpreendente na Ucrânia...", disse Meyer. "Os russos tiveram duas grandes colheitas de trigo e estão movendo esse trigo."

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: