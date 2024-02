Exportação de café, açúcar e algodão do Brasil já supera no mês o total de fevereiro de 2023

Apoie o 247

SÃO PAULO (Reuters) - As exportações de café, açúcar e algodão do Brasil no acumulado de fevereiro até a terceira semana já superaram em volumes os totais registrados no mês completo de 2023, de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) publicados nesta segunda-feira.

No período, a exportação de algodão atingiu 146,3 mil toneladas, versus apenas 43,16 mil toneladas em fevereiro do ano passado. Pela média diária de embarques, o crescimento é de 510%, com quase 15 mil toneladas embarcadas por dia.

Entre as principais commodities agrícolas exportadas pelo Brasil, o maior crescimento acontece nos embarques de algodão, cujos preços internacionais registram ganhos de cerca de 15% no acumulado do ano e fecharam a semana passada acima de 95 centavos de dólar por libra-peso na bolsa de Nova York, marcando o sexto ganho semanal consecutivo.

De outro lado, o Brasil conta com bons estoques da safra passada e caminha para uma produção recorde em 2024, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

A exportação de açúcar do Brasil, que vem de uma safra recorde de cana, já soma no acumulado de fevereiro quase 1,8 milhão de toneladas, versus 1,1 milhão de toneladas em todo o mesmo mês do ano passado.

No café, os embarques somaram 127,6 mil toneladas, ante 122,4 mil toneladas em fevereiro completo de 2023 --a Secex não divulga dados comparáveis com o mesmo período do ano anterior.

No caso da soja, a exportação avançou 4,4% pela média diária de embarques, somando ao todo nas três primeiras semanas de fevereiro 2,9 milhões de toneladas, versus 5 milhões de toneladas no mesmo mês completo do ano passado.

As exportações de milho já somaram no mês 1,4 milhão de toneladas e têm potencial de superar fevereiro de 2023 (2,2 milhões de toneladas), caso o ritmo de embarques siga o ritmo atual, segundo números da Secex.

Na indústria extrativa, as exportações de petróleo do Brasil também já superaram o mês completo do ano passado atingindo 3,35 milhões de toneladas, ante quase 2,4 milhões na mesma comparação. Pela média diária, a alta anual é de 153,6%, após a produção do país ter registrado um recorde no ano passado.

(Por Roberto Samora)

