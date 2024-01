Exportações de café do Brasil ficam quase estáveis em 2023, apontam estatísticas

O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil afirmou que os cafeicultores brasileiros exportaram 35,5 milhões de sacas de 60 kg do produto no ano passado edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

SÃO PAULO (Reuters) - As exportações de café verde do Brasil terminaram 2023 quase estáveis em relação ao ano anterior, à medida que o crescimento vigoroso nos embarques da variedade robusta e o crescente apetite da China pela bebida compensaram parcialmente os obstáculos logísticos, disse o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé) nesta segunda-feira (15).

Os cafeicultores brasileiros exportaram um total de 35,53 milhões de sacas de 60 kg de café verde no ano passado, 0,3% abaixo do valor de 2022, disse o Cecafé.

continua após o anúncio

Apesar da ligeira queda, o desempenho dos embarques em 2023 ainda foi positivo, afirmou em comunicado o presidente do Cecafé, Marcio Ferreira, visto que o ano foi marcado por dificuldades logísticas, como mudanças nos horários dos navios nos principais portos do Brasil.

"Sem essas questões logísticas, provavelmente teríamos exportado até 2 milhões de sacas a mais", disse Ferreira.

continua após o anúncio

O ano também viu as exportações da variedade robusta mais que triplicarem em relação a 2022, para 4,71 milhões de sacas.

As compras de café brasileiro pela China também mais do que triplicaram em 2023, para 1,48 milhão de sacas, tornando o gigante asiático o sexto comprador de café do Brasil, em comparação com o 20º lugar no ano anterior.

continua após o anúncio

O consumo chinês de café tem crescido rapidamente, com o número de lojas de marca ultrapassando recentemente o número de lojas de café nos Estados Unidos.

Em dezembro, os produtores brasileiros embarcaram 3,78 milhões de sacas de café verde, um aumento de 30,6% em relação ao ano anterior.

continua após o anúncio

Os embarques da variedade arábica cresceram 14,8%, para 3,26 milhões de sacas no último mês do ano, enquanto as exportações de café robusta chegaram a 526.974 sacas, um salto de 750,1% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

(Reportagem de Peter Frontini)

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: