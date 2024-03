Fiscais agropecuários do Brasil vão continuar protesto, afirma sindicato

Apoie o 247

SÃO PAULO (Reuters) - Fiscais agropecuários do Brasil vão continuar protesto por melhores condições de trabalho até nova rodada de negociação com governo federal, de acordo com comunicado do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários (Anffa Sindical).

O movimento trabalhista tem atrapalhado a emissão de certificados sanitários internacionais, afetando os embarques de carne brasileira, segundo fontes do setor.

O protesto começou em 22 de janeiro e novas negociações provavelmente serão realizadas na próxima semana, disse a Anffa.

(Por Ana Mano)

